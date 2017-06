Voorwaardelijke straf voor dodelijk ongeval op zwart punt in Leuven

EB

2/06/17 - 14u56 Bron: Belga

Het gevaarlijke punt. © Vertommen.

De politierechtbank van Leuven heeft vrijdag een 67-jarige man veroordeeld tot een voorwaardelijke straf voor een dodelijk verkeersongeval in Leuven in maart vorig jaar. Hij reed met zijn auto een 45-jarige fietsster dood op een fietspad op de Rennessingel. De aansluiting van de Brusselsesteenweg met dat deel van de ring is een zwart verkeerspunt waar geregeld zware ongevallen met fietsers gebeuren.

Pierre J. uit Leuven reed op 16 maart 2016 even na het middaguur met zijn personenwagen de Rennessingel op. Ter hoogte van de aansluiting met de Brusselsesteenweg kwam de man in aanrijding met Agnes Lambrechts, die met een elektrische fiets het fietspad volgde. De 45-jarige vrouw uit Leuven overleed later die dag aan haar verwondingen.



De bestuurder van de auto werd veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van drie maanden en een rijverbod van drie maanden, waarvan twee maanden en vijftien dagen met uitstel. Hij kreeg ook een geldboete van 200 euro, waarvan de helft met uitstel, en moet vier examens en proeven opnieuw afleggen.



De rechtbank hield bij het bepalen van de strafmaat rekening met het blanco strafregister van de beklaagde en de gevaarlijke verkeerssituatie op de plaats van het ongeval. Het was niet het eerste dodelijke ongeval op die locatie. Op hetzelfde kruispunt kwam in 2012 de 21-jarige fietser Joeri Graulus om het leven, ook al nadat hij aangereden was door een auto.



In september vorig jaar kondigde Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts (N-VA) aan dat er een oplossing komt voor het zwarte verkeerspunt. Die belofte volgde op acties van de vzw Ouders van Verongelukte Kinderen.