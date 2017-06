Man takelt zwangere vrouw zodanig toe dat ze vroeger bevalt

SPS

2/06/17 - 15u10 Bron: Belga

Een 26-jarige Nederlander uit Lommel is door de Hasseltse correctionele rechtbank veroordeeld tot 2 jaar effectieve celstraf en 1.200 euro boete wegens zeer ernstig partnergeweld. Van verkrachting, aanranding en gevangenhouding is hij vrijgesproken.

De feiten speelden zich af tussen februari 2015 en begin februari 2017. Hij mishandelde meermaals zijn 27-jarige partner, die zwanger was. Samen hebben ze twee kinderen.



Op 9 september 2016 reed hij met haar naar een bos, waar hij haar in de wagen sloeg en bij de keel greep. De vroedvrouw had de letsels bij het slachtoffer opgemerkt. De vrouw was ook vroeger bevallen door de klappen die ze had gekregen. De man werd ook schuldig bevonden aan belaging. Hij bestookte haar met e-mails.



De verdediging sprak van een turbulente relatie met ups en downs en afstoten en aantrekken, maar dat deed volgens de rechtbank geen afbreuk aan de ernst van de feiten. Hij zette haar door middel van dreigmails onder druk om terug contact met hem op te nemen. In 2015 kreeg ze een duw terwijl ze zwanger was. De beklaagde minimaliseerde de feiten en legde de fout elders. Volgens de rechtbank neigt zijn persoonlijkheid naar egocentrisme en toont hij geen respect voor zijn partner en kinderen. Daarom wilde de rechtbank hem een duidelijk signaal geven voor zijn gewelddadig gedrag.



Volgens de rechtbank had beklaagde een zeer grote psychologische en emotionele invloed op zijn vriendin van wie hij misbruik maakte. Het slachtoffer probeerde meermaals haar klachten in te trekken. Aan het slachtoffer werd een provisionele schadevergoeding van 3.500 euro en een rechtsplegingsvergoeding van 1.440 euro toegekend.