De Crem kreeg in VS garanties over Belgisch staal

Door: redactie

2/06/17 - 10u28 Bron: Belga

de Amerikaanse minister van Handel Wilbur Ross heeft minister van Buitenlandse Handel Pieter De Crem verzekerd dat Belgisch staal zonder extra douanetarieven uitgevoerd kan worden. © Belga.

Belgische bedrijven zullen zonder extra douanetarieven staal kunnen blijven uitvoeren naar de VS. Staatssecretaris voor Buitenlandse Handel Pieter De Crem (CD&V) zegt vandaag in De Tijd dat hij daarover garanties gekregen heeft in Washington.

De regering-Trump maakte eerder dit jaar bekend dat ze een extra invoerheffing wil opleggen aan staal uit België en zeven andere landen. Het gaat met name om 'koolstof-gelegeerd op lengte gesneden vlakstaal' uit Oostenrijk, Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan, Korea, Taiwan en dus ook ons land. Volgens de Amerikaanse internationale handelscomissie (ITC) wordt de lokale industrie geschaad door de invoer ervan.



Voor Belgische bedrijven is het gevaar echter van de baan, zegt De Crem vandaag in De Tijd. "We hebben nu een ontwerp van een overeenkomst, die Belgische bedrijven toelaat zonder tariferingsnadeel te blijven werken", zegt De Crem, die eerder deze week in Washington samenzat met de Amerikaanse minister van Handel Wilbur Ross. Volgens De Crem begon Ross zelf over de staalkwestie. Meer details wil de CD&V'er nog niet geven omdat hij "niet uit de biecht wil klappen".



Baggerbedrijven

De Crem sprak ook af dat de Belgische en Amerikaanse administraties voor internationale handel samen zullen bekijken of het mogelijk kan zijn voor Belgische baggerbedrijven om te werken in Amerikaanse havens. Op dit moment kan dat niet door de protectionistische Jones Act en de National Security Act, aldus nog de krant.



Goed nieuws kwam er echter niet over TTIP, het door Trump verfoeide vrijhandelsakkoord waar de VS en de EU al jaren over onderhandelden. "We hebben elkaar gesproken in de veronderstelling dat TTIP er niet meer is", aldus nog De Crem.