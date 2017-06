"Blijf weg van de Leien. Er zijn geen omleidingen": Alles wat je moet weten over de knip in Antwerpen

Door: Nina Bernaerts

2/06/17 - 10u35 Bron: Eigen berichtgeving

© HLN.

Bereid je voor Alleen als je in de buurt van de Opera moet zijn, word je toegelaten in het 'knip'-gebied. Alle andere automobilisten moeten goed beseffen dat de Antwerpse Leien onderbroken zijn en dat er géén omleiding is. "Bereid je voor, kies de juiste zone, alleen zo raak je op je bestemming", klinkt het.

Projectleider van de knip Nick Veirman aan de werf. © Laenen. Zondagnacht zal een van de grootste verkeersassen van onze stad afgesloten worden. Van de Maria Theresialei tot aan de Violierstraat zal een werfafsluiting over heel de breedte verhinderen dat automobilisten nog door kunnen. Alleen voetgangers zullen nog kunnen passeren. Voor ingenieur Nick Veirman, projectleider van 'de knip', zijn het spannende dagen. "Wat mij betreft mag het beginnen, we zijn er klaar voor. We zijn hier zo lang mee bezig, talloze uren hebben we alles bestudeerd. Nu is het zo ver en wordt de theorie omgezet in de praktijk. We zijn ervan overtuigd dat het moet lukken, als de mensen de aan te raden routes volgen tenminste", zegt hij overtuigd.



Bekijk de invalswegenkaart in groter formaat

Files creëren Toch blijken er nog wat misverstanden te bestaan rond de omleidingen. "Er zijn rond de werf geen omleidingen. Het is echt niet de bedoeling dat doorgaand verkeer hier nog komt. Daarom worden de verkeerslichten ook aangepast. Zo zal het veel langer rood worden voor iedereen die richting het centrum rijdt, zo staat niet iedereen plots vast rond 'de knip' zonder dat ze nog weg kunnen" legt Veirman uit.

"We creëren voor een stuk files op punten ver genoeg van de werf, zodat mensen eigenlijk gedwongen worden om de omleidingen te volgen, namelijk via de verschillende zones. Bepaal op voorhand in welke zone je moet zijn en rij via de Ring of de Singel. Alles zal aangeduid worden met de bestaande, maar ook met heel wat extra dynamische borden."

Sluipverkeer De stad verwacht in die zin ook meer problemen met de Antwerpenaars zelf dan met de niet-Antwerpenaars. "We gaan ervan uit dat niet-Antwerpenaars hun weg wel zullen vinden via de aanduidingen en dat zij geneigd zullen zijn om die te volgen. De bewoners zelf, die de stad goed kennen of denken die goed te kennen, zullen zich vaker vastrijden en zullen meer sluipverkeer veroorzaken. We vragen hen dan ook specifiek om zich ook aan de omleidingen te houden."

Fietsers Voetgangers kunnen de hele periode wel rond de werf vrij bewegen. Er worden ook twee oversteekplaatsen voorzien: een aan de De Keyserlei en de Meir en de andere aan de Roosevelt en Kipdorp. "Voor fietsers hebben we twee mogelijkheden. Enerzijds is er een voorkeursroute, een veilige fietsroute die duidelijk is aangegeven. Onder andere in de Van Ertbornstraat wordt een tijdelijk fietspad aangelegd om de veiligheid te verhogen. En dan is er ook de rechtstreekse route, eentje die iets korter is, maar waar het fietscomfort minder is. Die keuze moeten fietsers zelf maken. Vanaf januari moet de dakplaat al over het Operaplein liggen en dan zullen ook fietsers weer over de Leien kunnen. Die zullen zich dan gedurende de rest van de tijd wel makkelijk over de Leien kunnen begeven."



Andere werven

Wat we de afgelopen maanden gezien hebben met kleinere en al dan niet aangekondigde werven in en rond de stad zou nu niet meer mogen gebeuren. "Heel veel werven en nutswerken waren gepland en moesten voor 'de knip' uitgevoerd worden. Maar door vertragingen werden die dan uitgesteld, zodat er plots een heleboel gebeurde in april en mei. Dat willen we echt niet meer meemaken en die communicatie moet beter afgestemd worden. Onder andere de werf in de Bourlastraat hadden we niet op voorhand zien aankomen. Maar alle partners en nutsbedrijven weten ondertussen dat er tijdens 'de knip' geen andere werven mogen opgestart worden."



Als alles meezit, zullen de Leien over anderhalf jaar weer beschikbaar zijn, ondergronds voor doorgaand verkeer en bovengronds voor plaatselijk verkeer. Hoe rij je door de stad? | HLN Antwerpen Aan Antwerpenaars die wonen en werken in de stad wordt gevraagd de auto zo veel mogelijk aan de kant te laten staan. Wie zijn verplaatsingen niet kan maken... - Antwerpen

Combineer fiets met openbaar vervoer Wie verschillende vervoersmogelijkheden slim combineert, raakt vlotter op het werk, de school of de universiteit, klinkt het bij de stad. Vooral het openbaar vervoer in combinatie met een deelfiets maakt een traject eenvoudiger.



Voor pendelaars of bezoekers uit andere steden is de trein een goed alternatief, net als de park and rides aan de rand van de stad. Vanuit Antwerpen-Centraal kunnen reizigers de rest van de stad vlot bereiken met de tram, bus, de Velo-stadsfiets of een huurfiets van Blue-Bike of Fietshaven.



Voor fietsers die rond de werfzone moeten zijn, wordt vooral aangeraden Kipdorpvest te gebruiken als parallel voor de Leien, in de eenrichtingsstraat zullen ook niet al te veel auto's rijden, wat het veiliger maakt. Ook aan de andere kant via de Quellinstraat en de Van Ertbornstraat kunnen fietsers passeren, in de Van Ertbornstraat, de straat van UGC, wordt een extra fietspad aangelegd voor de veiligheid. De Leien kruisen kan voor fietsers en voetgangers aan Meir en De Keyserlei en aan de Gemeentestraat en Kipdorp.

Welke maatregelen neemt de stad? - Twintig extra dynamische borden



- Verkeerslichten laten druppelsgewijs auto's richting centrum door



- Controlecentrum ingericht in Verkeerscentrum



- Nieuw fietspad in Van Ertbornstraat



- Fietsers kunnen best de 'voorkeursroute' volgen. Die is aangeduid en is het veiligst



- Voetgangers kunnen altijd langs de werf op de Leien blijven wandelen



- Fietsers kunnen vanaf januari terug over de Leien



Wat kan je zelf doen?

- Kies een ander vervoersmiddel, de stad deelt hiervoor gratis proefabonnementen uit



- Als je zonodig de wagen moet nemen, rij buiten de spits



- Omleidingen: de stad is opgedeeld in drie zones, bepaal op voorhand in welke zone uw bestemming ligt en volg de aanwijzingen



- GPS-systemen TomTom en Waze zijn normaal gezien tijdig aangepast aan de nieuwe verkeerssituatie, alle andere niet



Informeer je via www.slimnaarantwerpen.be