Douaniers Zaventem dreigen met meer acties: "En dan ook voor vertrekkende passagiers"

KVDS

2/06/17 - 12u08 Bron: Belga

© Twitter.

Door een stiptheidsactie van de douaniers op Brussels Airport hebben aankomende passagiers de hele voormiddag moeten rekenen op een extra wachttijd van een halfuur. Dat zegt Marc Nijs van ACV Openbare Diensten. De vakbonden protesteren tegen het personeelstekort bij Financiën.

De actie is kort na 7 uur begonnen en volgt op de actie die maandag al gevoerd werd aan het North Galaxygebouw, het hoofdgebouw van de FOD Financiën in Brussel. Ook toen werd onder meer het personeelstekort aangeklaagd. Ze zou nog zeker tot 10 uur duren. De politie controleert extra, volgens het boekje.



"Er is ons een jaar geleden beloofd dat het personeel van de controlediensten één op één zal worden vervangen. Maar toch wordt er vandaag nog altijd verder gegaan met de afbouw van het personeel", zei Kurt Mattelaere van overheidsvakbond NUOD daar gisteren over. Nijs vult aan: "Als we de vermindering van het personeel al zouden kunnen doen stoppen, zou dat al heel wat zijn."



Uit getuigenissen van reizigers ter plekke blijkt dat er toch wel wat chaos is ontstaan door de actie. Sommige reizigers moesten naar eigen zeggen 1,5 uur wachten, terwijl anderen er maar 20 minuten over deden. Even na 8 uur konden passagiers dan weer vlot door omdat alle douaniers bezet waren.



Nijs dreigt met hardere acties als de minister niet met een oplossing komt. "Als we nog eens moeten actievoeren, zal dat heel wat meer problemen opleveren. En dan ook voor de vertrekkende passagiers", zegt hij.