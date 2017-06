Climate Express organiseert manifestatie aan Amerikaanse ambassade in Brussel

LDL

Een ludieke actie van Climate Express in 2015 © belga.

De milieu-activisten van Climate Express roepen via Facebook op tot een manifestatie aan de Amerikaanse ambassade in Brussel onder de naam "Don't Trump our Climate", nadat de Amerikaanse president Donald Trump donderdag aankondigde dat hij uit het klimaatakkoord van Parijs zal stappen.