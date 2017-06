Brand in Antwerps Stuivenbergziekenhuis

Toon Verheijen

2/06/17 - 03u03 Bron: Eigen berichtgeving

Archiefbeeld © Marc De Roeck.

De hulpdiensten zijn donderdagnacht iets voor 2 uur opgeroepen voor een brand in het ZNA Stuivenberg aan de Pesthofstraat. Het Medisch Interventieplan (MIP) werd even afgekondigd maar al snel weer ingetrokken. De brandweer had alles snel onder controle. De politie bevestigt dat er géén slachtoffers zijn gevallen.