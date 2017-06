PS wil volledige decumul tussen parlementaire en uitvoerende lokale mandaten

EB

1/06/17 - 22u07 Bron: Belga

PS-voorzitter Elio Di Rupo. © photo news.

PS-partijvoorzitter Elio Di Rupo zal zaterdag tijdens een partijbijeenkomst aan de leden vragen om over te gaan tot een "volledige decumul".

Dat zou betekenen dat een mandaat als parlementslid niet langer combineerbaar zou zijn met de functie van schepen of burgemeester. Di Rupo heeft dit laten verstaan in het RTBF-programma 'Jeudi en prime'.



De Franstalige socialisten zullen zaterdag samenkomen voor een "participatieve ontmoeting". Openbaar bestuur zal een van de onderwerpen op de agenda zijn. "We verdedigen het idee dat er een volledige decumul moet komen", zo liet Di Rupo verstaan.