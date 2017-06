Inwoners van Lo zijn zwaar verkeer beu

Door: redactie

2/06/17 - 06u00

© rv.

video De dorpelingen van Lo zijn het zwaar verkeer beu. Truckers en tractors denderen met een te hoge snelheid over de kleine kasseitjes. Het gevolg? Losliggende kasseien, scheuren in de muren en geluidsoverlast. Ook de historische Westpoort lijdt onder al dat geweld. Burgemeester Lode Morlion (Dynamisch) belooft oplossingen.

De gewestweg N364 in Lo, tussen de Hogebrugstraat en een stuk van de Ooststraat, was vroeger in asfalt gegoten. Lo is als stadsgezicht beschermd, en dus moesten er voor de herinrichting kleinschalige materialen gebruikt worden. Vandaag, 17 jaar na de dorpskernvernieuwing, baren de kasseien de bewoners letterlijk en figuurlijk kopzorgen. "De voegen tussen de kasseien waren al van bij het begin niet diep genoeg, en ook de ondergrond is niet stabiel genoeg", verklaart bewoner Ronny Denys. "Veel bestuurders die drukte op de N8 willen ontwijken, gebruiken de gewestweg door Lo als sluiproute. Ook truckers die geen kilometerheffing willen betalen, rijden door Lo. Ze rijden bovendien te snel. Dat veroorzaakt heel wat trillingen en geluidsoverlast. Als de chauffeurs 30 kilometer per uur in plaats van de toegestane 50 zouden rijden, zou dat al een groot verschil maken." Het rustige en pittoreske Lo... Lo is een pittoresk en mooi stadje in de diepe Westhoek. Het stadscentrum is een beschermd stadszicht. En dat is best fijn. Het behoud van het historisch centrum is nodig. Alleen geldt dat enkel voor het uitzicht. Het zwaar verkeer dat nu door het centrum dendert, is iets minder historisch.

Asfalt Deze week nog asfalteerde een overijverige aannemer de hele Breydelstraat in plaats van enkele putten in het wegdek. Het resultaat is niet om aan te zien, maar heel wat bewoners pleiten toch voor asfalt. "Maar dan wel netjes, natuurlijk", zegt bakker Chris Van Kemmelbeke van Bakkerij De Westpoorte. "En hoe sneller ze asfalt gieten, hoe beter. De barsten en scheuren in de gevels, de muren en de plafonds in de huizen langs deze weg zijn al lang niet meer op één hand te tellen." Gijs Sohier, die net op de overgang van het asfalt naar de kasseien woont, beaamt dat. "Die kasseien hebben geen enkele historische waarde in het beschermde stadsgezicht. Ik heb het verkeer een kwartier gefilmd en het is ongelooflijk wat er allemaal door de dorpskern rijdt."

Caesar Wat de bewoners ook zorgen baart, is de staat van de Westpoort. Dat is een stadspoort die dateert van 1250, het enige restant van de oude stadsomwalling. Bij de poort staat de zogenaamde Caesarsboom. Volgens de legende zou Julius Caesar daar zijn paard hebben vastgebonden zodat hij even kon uitrusten. Grote stukken bakstenen van die Westpoort zijn naar beneden gedonderd, er zitten grote scheuren in de muren en een stuk van de reling is afgereden. "Die poort baart ook mij zorgen", geeft burgemeester Lode Morlion (Dynamisch) toe. "Zwaar verkeer rijdt er te vaak tegen. Eind volgende week laten we herstelwerken uitvoeren."