Door: redactie

1/06/17 - 17u00 Bron: Eigen berichtgeving

© VRT Verkeer.

Door verschillende incidenten is het erg druk naar en rond Antwerpen. Wie richting Nederland wil, doet er 40 minuten langer over. Ook op de E313 en de E17 is het schuiven, met files die oplopen tot meer dan een half uur. Ook gisteren begon de avondspits slecht, na een ongeval bij Mechelen-Noord. Volgende week maandag, op 5 juni, start de stad met haar 'knip van de Leien', ingrijpende werkzaamheden pal in het centrum van de stad. Ook dan wordt veel verkeershinder verwacht.