Dutroux heeft enkele nieuwe eisen: "Hij wil een hometrainer en een hoger loon"

Door: FT

1/06/17 - 12u59 Bron: Sudpresse

Dutroux wordt niet toegelaten tot de sportruimte van de gevangenis en is al enkele kilootjes bijgekomen. Bovenstaande foto dateert uit 2014. © Sudpresse/Screenshot VTM.

Marc Dutroux, 60 intussen, wordt niet toegelaten tot de sportruimte van de gevangenis van Nijvel en heeft daarom een speciaal verzoekje ingediend bij de gevangenisdirectie: hij wil graag een hometrainer. En er zijn nog enkele wensen. Dat zegt zijn advocaat Bruno Dehayez aan Sudpresse.

"Dutroux verdikt door wat hij in de gevangenis te eten krijgt en omdat hij zijn cel niet zomaar uitmag. Ook zijn gezondheid gaat achteruit. Zo klaagt hij bijvoorbeeld over pijn aan de rug. De gevangenisdirectie is intussen akkoord gegaan om hem een hometrainer cadeau te doen, maar het toestel is nog niet gearriveerd. FOD Justitie moet haar toestemming nog geven", vertelt Dehayez.



Dutroux zit intussen al twintig jaar in de gevangenis van Nijvel. Elke twee maanden herbekijkt de gevangenis hoe ze 's lands bekendste crimineel tevreden kunnen houden, maar hij wordt steeds veeleisender. Zo wil hij - naast een hometrainer - ook meer betaald krijgen voor het werk dat hij in Nijvel verricht: dagelijks het vuil opruimen dat andere gedetineerden uit hun raam gooien. Dutroux verdient momenteel 1 euro per uur, maar wil dat dat loon wordt opgetrokken naar 2 euro. En hij wil tweemaandelijks naar de kapper kunnen. (lees hieronder verder) Lees ook Vader misbruikte jarenlang drie dochters: "Ik ben erger dan Dutroux"

Theaterstuk waarin kinderen Marc Dutroux spelen valt in de prijzen Les incroyables exigences de Dutroux: sinon, le détenu menace d¿attaquer l¿État belge! https://t.co/ai9NX5GAJf pic.twitter.com/VbpvWlzLjR — Sudpresse (@sudpresseonline) Thu Jun 01 00:00:00 MEST 2017

Lijst met zes kappers In januari nog klaagde Dehayez aan dat Dutroux al maanden geen kapper had gezien. De advocaat stuurde daarop verschillende brieven naar de gevangenisdirectie, maar er kwam geen reactie. Normaal gezien knippen gedetineerden elkaars haar, maar bij Dutroux is dat niet toegestaan. Ook mag hij zelf geen schaar ter hand nemen.



"Dutroux heeft het recht om op dezelfde manier behandeld te worden dan andere gevangenen. Hij wil dat zijn haar geknipt wordt", zei Dehayez begin dit jaar. Intussen heeft de directie een lijst gekregen met zes kappers die Dutroux willen komen knippen - zelfs gratis. "Maar er kwam nog altijd geen reactie."