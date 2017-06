Burger King zet controversiële campagne met koning Filip stop

TK

1/06/17

Burger King heeft een punt gezet achter de controversiële reclame waarin ze de Belgen vroeg om te kiezen tussen koning Filip of de Whopper. De fastfoodketen opent deze maand haar eerste vestiging in Antwerpen.

"Resultaat van de stemming : 51% voor de Koning der Belgen. Eigenlijk was het toch niet zo leuk, dat spel. We treden af", klinkt het op de Facebookpagina van Burger King België.



Normaal gezien kon het publiek tot 19 juni op een aparte website een stem uitbrengen, maar het paleis kon niet lachen met de reclamecampagne. De afbeelding van de vorst is immers gereglementeerd, er was geen aanvraag ingediend en in dit geval zou er ook geen toestemming gegeven worden, omdat Burger King de afbeelding van de koning gebruikt voor strikt commerciële doeleinden. Beide partijen gingen nadien in overleg.



Het doel van Burger King, de aandacht van het publiek trekken, is wel bereikt. In juni gaat in Antwerpen de eerste Belgische Burger King open en nadien volgen andere vestigingen. Het Amerikaanse merk is in België in handen van Burger Brands Belgium, het bedrijf dat eveneens eigenaar is van het vorig jaar verkochte Quick. Beide fastfoodketens blijven naast elkaar bestaan.