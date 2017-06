Koningin bezoekt Wit-Gele Kruis dat 80ste verjaardag viert

IB

Koningin Mathilde brengt vandaag in Gent een bezoek aan het tachtigjarige Wit-Gele Kruis, een organisatie voor thuisverpleging.

In het hoofdkantoor zal de koningin deelnemen aan een rondetafelgesprek met verpleegkundigen, een huisarts en een geneesheer-specialist. Daarna zal de koningin een verpleegkundige bij een huisbezoek in Ledeberg volgen. Het bezoek kadert in de 80ste verjaardag van de thuisverpleegdienst. Op 16 juni volgt een academische zitting in de opera en er is ook nog een medewerkersfeest.



Nationale federatie

De eerste Belgische Wit-Gele Kruisafdeling werd in Gent opgericht op 13 november 1937, het jaar daarop wordt in Brugge een tweede afdeling gesticht en andere afdelingen volgen snel. In de jaren veertig werd de nationale federatie gesticht, maar in 1995 gingen de Vlaamse en Waalse Wit-Gele Kruisverenigingen elk hun eigen weg.



Vlaamse federatie

Momenteel bestaat het Wit-Gele Kruis uit vijf autonome vzw's (één per provincie) en een overkoepelende Vlaamse federatie. De organisatie telt 6.600 medewerkers die jaarlijks bijna 17,5 miljoen thuisbezoeken bij 154.550 patiënten doen.