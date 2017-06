Politie roept op: "Zoek mee naar voorwerpen op kinderpornofoto's"

BJORN MAECKELBERGH

1/06/17 - 05u00

© rv / Europol.

De Europese politiedienst Europol heeft afgelopen nacht 20 foto's van voorwerpen uit onopgeloste ­onderzoeken naar kinderporno gepubliceerd. Het gaat onder meer om speelgoed, verzorgings­producten, kleding en een douchecabine.

Het lijken een fles detergent zoals er duizenden zijn of een half leeggegeten zakje chips waar je je geen vragen bij stelt. Alleen: deze voorwerpen zijn gefilterd uit foto's of video's die uit een onderzoek naar kinderporno komen. Enkele centimeters naar rechts of links op de foto en naast dat alledaagse voorwerp misbruiken volwassenen minderjarige jongens en meisjes. De Europese politiedienst Europol zette afgelopen nacht deze 20 voorwerpen op hun site. Met één doel: hen dichter brengen bij de misbruikte kinderen, en liefst ook de daders te ontmaskeren.



Misbruik weggefilterd

"Op elk van die foto's ­misbruiken volwassenen minderjarige jongens en meisjes", zegt woord­voerster Tine Hollevoet. Vanzelfsprekend is het ­misbruik weggefilterd en is een voorwerp op de foto ­uitvergroot, in de hoop een spoor te vinden naar de slachtoffers. "We willen de kinderen redden, en als het even kan ook de daders oppakken."



De beelden zijn te zien op deze website: www.europol.europa.eu/stopchildabuse



