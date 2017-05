Twee personen opgepakt na politieachtervolging in de buurt van Charleroi

IB

1/06/17

In Lobbes, in de provincie Henegouwen, zijn twee mensen opgepakt nadat ze in Marchienne-au-Pont, in Charleroi, weigerden te stoppen voor een politiecontrole. Dat resulteerde in een politieachtervolging langs verschillende dorpen aan de N54, tot de wagen botste tegen een andere wagen. De twee inzittenden werden opgepakt.