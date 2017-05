Boordstenen priemen 19 centimeter boven de grond uit door hitte

Door: redactie

Langdorp

De boordstenen van een verkeersplateau in de Oudenstokstraat in Langdorp priemen 19 centimeter boven de grond uit. Automobilisten kunnen er niet meer naast elkaar passeren, tenzij ze hun velgen en wielen stuk willen rijden op die boordstenen. "Als je voorrang van rechts verleent, moet je enkele meters van het plateau achteruitrijden om je tegenligger door te laten", zegt een weggebruiker.



Schepen van Openbare werken Christel Verlinden (Open Vld) geeft toe dat het geen zicht is. "Het plateau was onlangs door de hitte omhoog gekomen. De stadsdiensten hebben de klinkers vorige woensdag alweer op hun plaats gelegd. Door het verlengde weekend zijn de uitpuilende boordstenen blijven liggen. Morgen gaan we ze opnieuw op gelijke hoogte brengen met de klinkers."