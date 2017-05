Alle partijen voor bijzondere commissie grensoverschrijdend gedrag in sportverenigingen

Door: redactie

Alle partijen in het Vlaams Parlement willen een bijzondere commissie rond grensoverschrijdend gedrag in sportverenigingen. Ook meerderheidspartij N-VA is er intussen voor te vinden, al wil de partij de kwestie wel ruimer bekijken dan de sportwereld alleen.

Open Vld en Groen pleitten vanochtend respectievelijk voor een onderzoekscommissie en een bijzondere commissie naar grensoverschrijdend gedrag in sportverenigingen. Diependaele had in een eerste reactie laten weten dat N-VA geen meerwaarde zag in een extra commissie, maar beaamde wel meteen dat het parlement zich over de problematiek moet buigen.



Intussen ziet ook N-VA wel heil in een ad hoc-commissie rond de kwestie. "Jeugd, sport en cultuur zit al in één commissie, dus dat leek ons voldoende. Maar als we ook onderwijs en welzijn gaan betrekken, kan een bijzondere commissie eventueel wel nuttig zijn", aldus Diependaele.



Coalitiepartner CD&V sprak zich eerder op de dag ook al uit voor een bijzondere commissie. En ook oppositiepartij sp.a steunt intussen de vraag. "Het is in de eerste plaats aan het gerecht om zijn werk te doen, maar als politici hebben we de taak om de vinger aan de pols te houden en er alles aan te doen wat in onze macht ligt om onaanvaardbare toestanden een halt toe te roepen", aldus parlementsleden Joris Vandenbroucke en Bert Moyaers.



"Gezien de aard en de omvang van de problematiek zullen ook wij dit zeker steunen", zegt Chris Janssens van Vlaams Belang tot slot.