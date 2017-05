"Sociale druk om gelukkig te zijn doet depressie nog toenemen"

Bewerkt door: jv

31/05/17 - 13u09 Bron: Belga

De sociale druk om de hele tijd gelukkig te moeten zijn, gaat bij mensen met een depressie consequent gepaard met een toename aan depressieve klachten. Dat blijkt nu ook uit een doctoraatsonderzoek over hoe mensen met een depressie de maatschappelijke druk om niet angstig of verdrietig te mogen zijn ervaren. "Als ze het gevoel krijgen dat ze afwijken van de norm, gaan ze zich nog slechter voelen", aldus onderzoeker Egon Dejonckheere van de KU Leuven.

Voor zijn onderzoek vroeg Dejonckheere aan 112 mensen met depressieve klachten om een maand lang elke dag een soort dagboek in te vullen. Uit de resultaten blijkt dat hoe meer iemand druk ervaart om gelukkig te moeten zijn, hoe depressiever die persoon zich zal voelen, zo zegt de onderzoeker in de Campuskrant van de KU Leuven. Volgens Dejonckheere toont de studie duidelijk aan dat het ervaren van sociale druk een toename voorspelt in depressieve symptomen, en niet omgekeerd.



De eenzijdige focus op geluk doet uitschijnen dat negatieve emoties als angst of verdriet niet 'normaal' zijn, terwijl ook die emoties hun nut hebben, aldus de onderzoeker. "Dagelijks worden we op sociale media geconfronteerd met het schijnbaar perfecte leven van onze vriendenkring, willen producenten ons er met reclameboodschappen van overtuigen dat we ons gelukkig zullen voelen als we hun waren kopen, en worden we om de oren geslagen met zelfhulpboeken die ons moeten leren hoe we gelukkiger kunnen worden. Wie zich wat down voelt, wijkt af van de sociale norm en moet snel geholpen worden met therapie of medicatie".



Dejonckheere wijst erop dat ongeveer 1 op de 6 mensen tijdens zijn of haar leven een depressie doormaakt en dat depressie in 2020 één van de grootste invaliditeitsoorzaken zal zijn in de welvaartslanden. Hij pleit daarom voor een sociaal discours dat plaats biedt voor zowel positieve als negatieve gevoelens.