Vrachtwagen belandt in gracht naast E19 in Mechelen

Door: redactie

31/05/17 - 13u01 Bron: Belga

© Google Maps.

Op de E19 richting Brussel is woensdagmiddag ter hoogte van Mechelen een vrachtwagen in onduidelijke omstandigheden door de vangrail gegaan en in de gracht beland. Dat zegt het Vlaams Verkeerscentrum. De bestuurder raakte niet (ernstig) gewond, maar de afhandeling van het ongeval zal allicht een hele tijd duren.