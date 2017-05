SVK in Sint-Niklaas stopt tijdelijk met aanvoer asbestafval

Door: redactie

31/05/17 - 11u48 Bron: Belga

De firma SVK aan het Westerplein, dat van 1923 tot 1998 bouwmaterialen met asbestcement produceerde. © Joris Vergauwen.

SVK, de uitbater van een stortplaats in Sint-Niklaas waar commotie ontstond rond het mogelijk vrijkomen van asbestvezels op aanvoerwegen, besliste om vanaf morgen de aanvoer van asbestcementhoudend inert afval tijdelijk stil te leggen. Dat meldt het bedrijf vandaag.

SVK baat sinds de jaren negentig een stortplaats uit voor inert afval, waaronder asbestcement, op een plaats waar vroeger klei werd gewonnen.



De jongste milieuvergunning werd in 2006 afgeleverd met een looptijd van 20 jaar. "De milieu-inspectie doet op regelmatige tijdstippen aangekondigde en niet-aangekondigde controles op de naleving van de vergunningsvoorwaarden", aldus bestuurder-directeur Walter Verhaert (SVK). "De ophef die nu sinds enkele weken is ontstaan omtrent de uitbatingswijze van de stortplaats is deels het gevolg van gebrek aan duidelijke informatie. De infovergaderingen die door het stadsbestuur werden georganiseerd hebben deze onrust blijkbaar niet kunnen wegnemen."



Verder onderzoeken

Het bedrijf zegt zich ten volle bewust te zijn dat bepaalde informatie aanleiding kan geven tot onrust en benadrukt daarmee op een constructieve en positieve manier om te willen gaan. "Aangezien SVK als eigenares en uitbaatster van de stortplaats hierin het initiatief wil nemen is er beslist om tijdelijk de aanvoer van asbestcementhoudend inert afval stil te leggen met ingang van 1 juni aanstaande, teneinde samen met de verantwoordelijke ambtenaren van milieu-inspectie, de OVAM en het stadsbestuur alle mogelijke en bestaande bezwaren verder te onderzoeken in alle sereniteit en wars van alle lokale politieke druk."



Het bedrijf zegt tot slot 'als één der laatste grote ondernemingen van de stad Sint-Niklaas' een belangrijke sociale en economische rol te vervullen. "SVK is er zich wel degelijk van bewust dat ook in dit dossier een oplossing kan gevonden waarmee alle betrokken partijen zich kunnen verzoenen", klinkt het.