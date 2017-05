Duizenden kuikens komen om bij stalbrand in Oud-Turnhout

Door: redactie

31/05/17 - 10u15 Bron: Belga

© Thinkstock.

In Oud-Turnhout is in de nacht van gisteren op vandaag een uitslaande brand uitgebroken op een kippenboerderij aan de Lage Mierdseweg. Dat zegt de lokale politie van de regio Turnhout. De getroffen kippenstal brandde volledig uit, met de dieren er nog in. Volgens VRT gaat het om maar liefst 26.000 kuikens.