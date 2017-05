"Apart statuut voor slachtoffers terreur is geen goed idee"

TK

N-VA-Kamerlid Jan Vercammen zet vraagtekens bij het toekomstige statuut voor terreurslachtoffers. "Is het leed van een terreurslachtoffer meer waard dan het stille, roemloze leed van een chronisch zieke moeder met borstkanker?", werpt hij vandaag op in Het Nieuwsblad.

Slachtofferverenigingen waren gisteren in de Kamer erg kritisch over het wetsontwerp rond een statuut van nationale solidariteit voor terreurslachtoffers. Ze willen liever net zoals de Fransen een waarborgfonds

dat voor een volledige schadeloosstelling zorgt, omdat het huidige voorstel volgens hen slechts een beperkt aantal slachtoffers bereikt en gepaard gaat met veel te lage bedragen.



Ook Vercammen was bij de hoorzitting, maar kwam niet tussen. "Eerst was er een hoorzitting met slachtoffers en hun familieleden, die met tranen in de ogen kwamen getuigen, en direct daarna moesten we het wetsvoorstel bespreken", reageert hij in Het Nieuwsblad.



Meer medeleven

Vercammen is ook cardioloog. Hij benadrukt dat hij enorm meevoelt met de slachtoffers, maar stelt zich niettemin vragen bij het aparte statuut. "Eigenlijk zeg je hiermee dat slachtoffers van terreur meer recht hebben op medeleven", vindt de N-VA'er, die spreekt van "selectieve solidariteit". "En dat met een zeer beperkt budget. Wat gaan we doen als er drie aanslagen na elkaar zijn? Dan hebben we een extra begrotingscontrole nodig om al die slachtoffers te helpen. Ten koste van wat? De gezondheidszorg, de zorg voor andere mensen?"



Dat zijn partij het statuut wel steunt, vindt Vercammen geen probleem. "Ik heb gisteren in het parlement wel gemerkt dat ik niet de enige ben die zich vragen stelt", aldus Vercammen. "Als arts haal ik alles uit de kast voor elke patiënt die voor mij zit, maar als politicus moet ik naar het bredere plaatje."