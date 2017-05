Bedrijf ontruimd in Aartselaar door defecte TL-lamp

Sander Bral

31/05/17 - 10u07 Bron: eigen berichtgeving

© Marc De Roeck.

Vanochtend werden de brandweerploegen van Zone Rivierenland opgetrommeld voor een industriebrand in de Helststraat in Aartselaar. Eenmaal aangekomen bleek het om een smeulende TL-lamp te gaan die het brandalarm deed afgaan van het bedrijf Staxs Contamination Control Experts.

Een tiental personen die aan het werk waren in de ruimte waar de lamp hing, moesten het gebouw even verlaten. Zij maakten het gezellig op een picknicktafel in de buurt. "De rest van de werknemers kon gewoon verder werken", zegt Katia Poppe van het bedrijf. "De brandweer heeft alles nog eens goed gecontroleerd maar er was eigenlijk weinig aan de hand."



Staxs Contamination verkoopt en bewerkt producten om verontreiniging tegen te gaan voor onder andere de farmaceutische sector.