Waterbuffering aan woonproject moet Ekeren-Donk redden van wateroverlast

Bewerkt door: jv

31/05/17 - 06u55 Bron: Belga

© Benoit De Freine.

In het Antwerpse district Ekeren plannen projectontwikkelaar Vooruitzicht en sociale woningmaatschappij De Ideale Woning een waterbuffer van 40.000 kubieke meter in het toekomstige park van woonproject Hoekakker, om de wijk Donk in de toekomst te behoeden van overstromingen van de Oudelandse Beek. De wijk kreeg in het verleden al vaak te maken met ernstige wateroverlast, vooral in de jaren negentig en voor het laatst nog in 2014.