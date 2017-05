Zij deden de blinde test: proef je het verschil tussen Cara en andere pils?

BIEKE CORNILLIE

31/05/17 - 05u00

© photo news.

40 jaar bestaat hij al, de Carapils. Niemand weet waar hij gebrouwen wordt, niemand durft het bier graag lusten en in geen enkel café staat ie op de kaart. En toch kunnen ze de blikjes niet snel genoeg leveren bij Colruyt. Zeker nu blijkt dat er een probleem is met de productie.

© photo_news.

Paniek bij studenten, vroege festivalgangers en beroepsdrinkers gisteren, want: Cara wordt schaars. Door een productieprobleem bij de leverancier stonden kleinere paletten dan normaal in het schap en her en der waren de goedkope blikjes in een mum van tijd uitverkocht. En ook de komende twee weken kunnen de Cara's niet in grote aantallen aangeleverd worden. "In de week van 12 juni hopen we weer op volle toeren te draaien", laat Hanne Poppe van Colruyt weten. "Dan zijn we het festivalseizoen nog net voor."



Wat is (waarschijnlijk) het probleem met de plots schaarse Cara? Lees het in onze Pluszone, exclusief voor abonnees. Proef nu vier weken voor maar 1 euro.