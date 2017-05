Ziekelijkste burenruzie van het land wordt uitgevochten in Houthulst: "Opgehangen pop spot met zelfdoding van mijn vrouw"

(FEL/JHM/CMA)

Marnick en zijn tweede vrouw Lucrèce zijn geschokt door de actie van hun buren. © rv.

Een aanslepende burenruzie in het West-Vlaamse Houthulst kreeg een erg ziekelijk kantje. F.G. hing duidelijk zichtbaar een pop aan de hals op aan zijn tuinhuis, dag op dag zes jaar nadat buur Marnick Castelein zijn vrouw verloor aan zelfdoding. "Zelfs de kleinste frustratie kan een burenruzie compleet laten escaleren."

De twist tussen Marnick (54) en zijn buren sleept al jaren aan. Talloze tussenkomsten door de politie om de gemoederen aan weerszijden te bedaren, haalden tot nog toe niets uit. Maandag liep de situatie uit de hand. Net thuisgekomen van een reis naar Bordeaux, stonden Marnick en zijn tweede vrouw Lucrèce aan de grond genageld toen ze de pop zagen. "Dit is geen toeval", vertelt hij. "Mijn vrouw besliste exact zes jaar geleden om op die manier uit het leven te stappen. Mijn buurman heeft die dag blijkbaar onthouden. Ik kan veel verdragen. Maar dit is er echt compleet over, enkel bedoeld om iemands leed nóg veel zwaarder te maken. En het is gelukt ook. Ik ben gecrasht."

Empathie

Vorig jaar waren er meer dan 1.500 dossiers van burenconflicten, een kleine 1.000 meer dan in 2010. Zeven op de tien geraken opgelost. Maar toch: de grenzen lijken te vervagen bij een burenruzie. "Dat is het dramatische aan mensen die hun gelijk willen halen", zegt Robert Delathouwer, voormalig federaal coördinator inzake bemiddeling bij burenruzies. "Veel mensen zijn niet assertief genoeg en zijn bang om te zeggen wat de aanleiding voor het conflict is. Dat zijn vaak heel kleine dingen. Onze bemiddelaars proberen de mensen weer rond de tafel te krijgen. Zo kunnen ze weer empathie voor elkaar kweken, maar dat moeten ze wél beiden willen."



Wie vragen heeft over zelfdoding kan terecht op het gratis nummer 1813 van de Zelfmoordlijn.



