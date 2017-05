KCE kritisch over procedure terugbetaling innovatieve geneesmiddelen

IB

31/05/17 - 01u00 Bron: Belga

© Thinkstock.

Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) formuleert een aantal technische aanbevelingen om de procedure voor de terugbetaling van innovatieve geneesmiddelen meer transparant en evenwichtig te maken.

Een overmatig gebruik van dit systeem, de zogenaamde artikel 81-conventie, leidt tot een verlies van transparantie en moedigt farmaceutische firma's niet altijd aan om bijkomend onderzoek uit te voeren naar de werkzaamheid van hun producten. Een uitzonderlijke procedure mag geen regel worden, stelt het KCE.



De artikel 81-conventie is een procedure voor de terugbetaling van geneesmiddelen die parallel loopt met de klassieke procedure. Ze treedt in werking wanneer er nog onzekerheden bestaan over de werkzaamheid van een geneesmiddel, maar men het toch al beschikbaar wil maken voor de patiënt. Het systeem bestaat sinds 2010 in ons land. Begin 2017 werden 74 geneesmiddelen onder dit systeem terugbetaald.



Kosten-effectiviteit

Door deze akkoorden, afgesloten tussen een farmaceutisch bedrijf en een land, wordt een innoverend - en vaak zeer duur - geneesmiddel tijdelijk terugbetaald. Dit terwijl er nog bepaalde onzekerheden bestaan, over bij voorbeeld de klinische doeltreffendheid of de kosten-effectiviteit van het product. Het principe is dat het bedrijf de tijd van de conventie (meestal 3 jaar) gebruikt om deze onzekerheden weg te werken door bijkomende gegevens (klinische studies of economische evaluaties) aan te leveren.



Hernieuwingsaanvragen

Op het moment van de studie waren reeds 16 conventies afgelopen en werden er voor deze conventies al hernieuwingsaanvragen ingediend. Eén van de verrassende vaststellingen was dat deze dossiers, die toch al 3 tot 4 jaar na de eerste aanvraag werden ingediend, meestal nog steeds geen antwoord konden bieden op de aanvankelijk openstaande vragen. Door het vertrouwelijke karakter van de dossiers was het onmogelijk de exacte oorzaak hiervan na te gaan, aldus het KCE.



Vertrouwelijke korting

Meestal wordt bij dit type van akkoord ook een strikt vertrouwelijke korting op de kost van het geneesmiddel gegeven. Door de confidentialiteit van de kortingen kunnen landen geen onderlinge prijsvergelijkingen maken. Het KCE moedigt daarom samenwerkingsakkoorden aan tussen landen zodat ze samen voldoende gewicht hebben om afdoende gegevens te eisen en om samen aanvaardbare prijzen te onderhandelen.



Conventies zouden nooit mogelijk mogen zijn voor geneesmiddelen die geen echte therapeutische meerwaarde bieden en/of waarvoor er al alternatieven bestaan die niet onder conventie worden terugbetaald. De KCE-onderzoekers dringen er ook op aan dat de onzekerheden van bij de aanvang duidelijk in het dossier worden vermeld, zodat kan worden bepaald of een conventie deze kan wegwerken.