Verlaten caravan brandt volledig uit

Sander Bral

30/05/17 - 23u50

© Marc De Roeck.

Op een parking langs de Provinciale Steenweg in Schelle vatte een geparkeerde caravan omstreeks 22 uur vanavond om een nog onbekende reden vuur. De brandweer kwam ter plaatse, maar de caravan brandde volledig uit.

"Het brandje blussen op zich was geen probleem", vertelt kapitein Michiels van Brandweerzone Rivierenland. "Maar erbij geraken wel. De caravan stond namelijk helemaal achteraan een parking die enkel bereikbaar was via een kleine zandweg. Voor onze brandweerwagens zijn dat niet de meest gunstige omstandigheden."



Volgens buurtbewoners is het verdacht dat een alleenstaande caravan zomaar in brand vliegt. "Dat is voorbarig", gaat Michiels verder. "Als er nog een elektrisch toestel in de caravan stond, kan het evengoed over een kortsluiting gaan. Dat moet nog onderzocht worden."