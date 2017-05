Hilde Claes overweegt opnieuw op te komen: "Mijn kiezers vergeet ik nooit"

IB

De kans bestaat dat voormalig sp.a-burgemeester van Hasselt, Hilde Claes, met een eigen partij zal opkomen voor de verkiezingen van volgend jaar. Dat meldden Vtm en TV Limburg in hun nieuws deze avond. Claes kan dat nieuws naar eigen zeggen "niet formeel bevestigen", maar bekijkt wel hoe ze de "duizenden reacties van Hasselaren om ambitieuze projecten af te werken", kan beantwoorden.

In september vorig jaar nam Hilde Claes ontslag als burgemeester van Hasselt na beschuldigingen van belangenvermenging. Audit Vlaanderen heeft na een forensisch onderzoek vastgesteld dat Claes niet schuldig is aan belangenvermenging, maar wel politiek verantwoordelijk is. Na haar ontslag kreeg Claes naar eigen zeggen "duizenden reacties van Hasselaren". "Velen spreken mij aan, vragen om aandacht, om geborgenheid, om dialoog, om afwerking van ambitieuze projecten."



Trouwe vrienden

Claes is samen met trouwe vrienden "niet ongevoelig voor hun roep". "Samen met trouwe vrienden bekijk ik hoe ik het best zovele goede mensen kan dienen", aldus Claes. "Als de tijd rijp is, zal ik verder communiceren." Of Claes een met eigen lijst zal opkomen voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 kan ze niet formeel bevestigen. "Maar één ding is zeker, mijn kiezers vergeet ik nooit", besluit Claes.