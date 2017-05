Birger Vandael

30/05/17 - 23u30

© Birger Vandael.

In de Sint-Lutgardstraat is vanavond een brand uitgebroken in de garage van een woning. Daarbij is ook een auto afgebrand. De hele buurt kwam kijken, maar de schade viel al bij al nog mee. De eigenlijke woning is onbeschadigd gebleven. De bewoonster, een oudere vrouw, lag al in haar bed maar werd wakker gemaakt door buurman Marlon (zie foto).