Koning Filip brengt bezoek aan Molenbeek

video Koning Filip heeft vandaag in Sint-Jans-Molenbeek een bezoek gebracht aan de burgerinitiatieven MolenGeek en de Wijkacademie. Op die manier wilde de koning duidelijk maken dat Molenbeek, ondanks de vele kritiek, nog altijd leeft dankzij zijn eigen burgers.

Het bezoek van koning Filip ging om 15.00 uur van start bij incubator MolenGeek en zijn vele jonge ontwikkelaars. Daar kreeg de koning samen met minister van Digitale Agenda Alexander De Croo (Open Vld) een rondleiding en een demonstratie van de applicatie CitizenMap. Aan de hand van de applicatie kunnen Brusselaars de defibrillatoren in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in kaart brengen.



De koning had ook gehoord van de Wijkacademie en de rondetafelgesprekken tussen de buurtbewoners. Een initiatief dat na de aanslagen van 22 maart op gang kwam. Via die rondetafelgesprekken willen de Molenbekenaren achterhalen wat de echte noden zijn in hun gemeente.



Rond 16.15 uur nam koning Filip in de Wijkacademie zelf deel aan een rondetafelgesprek met enkele moeders uit Molenbeek. Ze spraken er over onder meer de opvoeding van de kinderen.



Françoise Schepmans, burgemeester van Molenbeek, was erg opgetogen met het bezoek. "De koning zendt een sterk signaal uit door Molenbeek te steunen. Hij was in februari 2016 al een eerste keer op bezoek gekomen, toen bezocht hij het opleidingscentrum van supermarktketen Lidl. De koning ontmoet elke keer jongeren en toont interesse in de initiatieven die voor hen genomen worden."