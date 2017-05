"Jihadist die ABC van de islam nog niet onder de knie heeft" krijgt jaar cel voor aanval op klasgenoot

bewerkt door: sam

30/05/17 - 17u16 Bron: Belga

De Brusselse correctionele rechtbank. (archieffoto) © photo news.

gerecht B.M.L., een jongeman die vorig jaar één van zijn klasgenoten te lijf ging, is in Brussel veroordeeld tot een jaar cel. De klasgenoot had de zogenaamde plannen van B.M.L. om in Syrië te gaan vechten in twijfel getrokken en belachelijk gemaakt. B.M.L. kwam niet opdagen voor zijn proces, waarna de rechtbank zijn onmiddellijke aanhouding beval.

Het incident vond plaats in 2016, in de school waar beide jongens onderwijs volgden. B.M.L. verkondigde daar al een hele tijd met de nodige branie dat hij een jihadist was en naar Syrië zou vertrekken om er zich aan te sluiten bij terreurorganisatie Islamitische Staat.

Woede Eén van zijn klasgenoten, een moslimjongen, trok dat hele verhaal in twijfel en vroeg zich af wat B.M.L. in Syrië ging doen, aangezien "hij nog niet het ABC van de islam onder de knie had".



Die opmerking deed B.M.L. in woede ontsteken, waarop hij zijn klasgenoot te lijf ging, door de hele klas sleurde en in elkaar sloeg. De agressieve jongeman ging er nadien vandoor en reageerde nooit op uitnodigingen van de politie om verhoord te worden. Ook daagde hij niet op voor zijn proces.