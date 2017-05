Door: Toon Verheijen

30/05/17 - 17u34 Bron: Eigen berichtgeving

© Marc De Roeck.

Bij een stalbrand in Wuustwezel in de Noorderkempen zijn deze namiddag een vijftiental runderen om het leven gekomen.

De stal aan Veltvoort ging volledig in vlammen op. De brand zorgde voor hevige rookontwikkeling. Drie korpsen kwamen ter plaatse. Over de oorzaak is nog niets bekend.