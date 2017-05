Open Vld wil dat gevangenen deel van loon opzijzetten

Door: redactie

Open Vld wil een deel van het bedrag dat gevangenen verdienen met hun werk in de instelling opzijzetten tot hun vrijlating. Zo beschikken ze onmiddellijk over eigen middelen en verkleint de kans op recidive, stelt Kamerlid Sabien Lahaye-Battheu. Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) zegt in antwoord op haar schriftelijke vraag geen voorstander te zijn van een verplichting, maar wil de gevangenen wel aanmoedigen om een bedrag opzij te zetten.

Gevangenen kunnen tussen 0,62 euro en 0,75 euro per uur verdienen met het volgen van een gekwalificeerde beroepsopleiding. Voor de uitvoering van huishoudelijke taken kunnen ze tussen 0,80 en 2 euro per uur krijgen. Voor werken in opdracht van externe bedrijven kan het zelfs gaan om bedragen tussen 1,5 en 3 euro per uur.



Uit schriftelijke vragen in het verleden blijkt dat er maandelijks gemiddeld 600.000 euro wordt verdiend door gevangenen. "Wetende dat ongeveer 3.700 gedetineerden werken, een derde van de totale gevangenispopulatie, geeft dat een gemiddelde van 160 euro per maand per gedetineerde", zegt Lahaye-Battheu. Zij wil een deel van dat bedrag opzijzetten om de overgang naar de samenleving vlotter te laten verlopen.



Tot 2005 werd er effectief zo'n spaarpot aangelegd, met een percentage dat slechts bij de vrijstelling aan de gedetineerde werd overhandigd. Sinds dat jaar kan de gedetineerde vrij beschikken over het geld op zijn rekening en dat wil Geens zo houden. De keuze werd in 2005 gemaakt op basis van de responsabilisering en normalisering van de gevangenen. Bovendien kan slechts een beperkt deel van de gedetineerden aan de slag in de gevangenis.



De minister wil de gedetineerden wel aanzetten tot sparen, bijvoorbeeld met spaarformules en trainingen in budgetbeheer.