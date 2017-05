Oudste zus vermist Ukkels meisje zit in de cel

EB

30/05/17 - 10u04 Bron: Belga

Firdaous Bouhaltite Soulaïmane, het 14-jarige meisje uit Ukkel dat sinds vorige week woensdag vermist is. © Child Focus.

Yousra Bouhaltite Soulaïmane (18), de oudste zus van Firdaous Bouhaltite Soulaïmane, het 14-jarige meisje uit Ukkel dat sinds vorige week woensdag vermist is, is zelf niet vermist maar zit wel degelijk in de cel. De jonge vrouw, die uit Syrië is teruggekeerd, is vorige week woensdag opgepakt en onder aanhoudingsbevel geplaatst. Dat meldt het Brusselse parket. De RTBF had vanochtend op gezag van de familie gemeld dat beide zussen sinds vorige week woensdag vermist werden, maar dat wordt formeel tegengesproken. Firdaous zelf is intussen nog steeds niet terecht.