23 huiszoekingen en 9 arrestaties in onderzoek naar uitbuiting bouwvakkers

Stéphanie Romans

30/05/17 - 09u36

© Guardia Civil.

video De Belgische federale politie heeft samen met de Spaanse Guardia Civil een criminele organisatie ontmanteld. Malafide bouwfirma's beloofden Marokkaanse en Spaanse arbeiders goed betaald werk in de Belgische bouwsector. Eenmaal hier werden de bouwvakkers uitgebuit: ze verbleven in mensonwaardige omstandigheden en werden amper betaald.

In ons land vielen de speurders binnen op 23 locaties, waaronder bouwwerven in Roeselare, Zwevezele, Antwerpen, Sint-Martens-Lierde en Borsbeek. Negen verdachten werden gearresteerd in ons land. In Spanje arresteerde het politieteam nog eens zes verdachten. "Het bewijs dat tijdens de politie-operatie in beslag is genomen, wordt gebruikt om het onderzoek verder te helpen", aldus Europol, dat de samenwerking tussen Spaanse en Belgische autoriteiten coördineerde.



Tot nu toe zijn er 23 slachtoffers geïdentificeerd, afkomstig uit Spanje en Marokko. "Zij hebben hulp aangeboden gekregen van een gespecialiseerde NGO", zegt Europol.