Fan van Cara Pils? Dan sla je nu beter een voorraadje in

30/05/17

Er zijn problemen met de productie van de bekende Cara Pils, het goedkope huisbier van warenhuisketen Colruyt. En die zouden nog tot midden volgende maand aanslepen. Wie er fan van is, slaat dus beter nog snel een voorraadje in voor het bier nergens meer verkrijgbaar is.