Joe-luisteraars stemmen Clouseau op nummer 1 in Liefde voor Muziek Top 5

Door: redactie

30/05/17 - 11u07 Bron: vtmnieuws.be

video

Vandaag waren tussen 08.00 en 09.00 de vijf favoriete nummers van de Joe-luisteraars uit het derde seizoen van het VTM-programma Liefde voor Muziek te horen bij het Joe-ochtendduo Sven Ornelis en Anke Buckinx. De luisteraars konden hiervoor stemmen via de online kanalen van Joe. Clouseau staat maar liefst twee keer in de top 5 van de Joe-luisteraars, waaronder op de eerste plaats met de Natalia-cover 'Ik Wil Je Terug'. Daarom belden Sven & Anke Koen Wauters even op om hem te feliciteren. Koen was alvast enthousiast: "Ja, Ik Wil Je Terug is een prachtig nummer. Het voelde ook aan als een Clouseau-nummer. Er zijn weinig televisieprogramma's zoals Liefde voor Muziek waarin echt muziek wordt gemaakt, dus Kris en ik zijn blij dat we hebben meegedaan."