Mama van 13 kinderen werkt, studeert en solliciteert: "Als ik alleen voor kinderen zorg, voel ik me opgesloten"

30/05/17

Dertien kinderen opvoeden, terwijl je man fulltime gaat werken en je zelf halftijds aan de slag bent. Onmogelijk? Niet voor Sonja Van Zaane (53) uit Reet. Zij gaat óók nog studeren en solliciteert voor een voltijdse baan. "Als ik enkel voor mijn kinderen zorg, voel ik me opgesloten. Voor ik 70 ben, wil ik niet met pensioen."

In 'De Sollicitatie' krijgen de kijkers van VIER iedere week een blik achter de schermen van sollicitatiegesprekken te zien. De autoverkopers, kindbegeleiders of sapjesmakers van de toekomst zijn vaak jonkies die de professionele wereld nog moeten ontdekken. Maar soms hebben de zenuwachtig op hun stoel wiebelende sollicitanten ook iets meer levenswijsheid in pacht.



Vanavond doet Sonja Van Zaane de monden openvallen bij de rekruteerders van een woon-zorgcentrum in Ruisbroek. De 53-jarige is moeder van - hou u vast - dertien kinderen. "Toen ik mijn man Jozef leerde kennen, zei hij al snel dat hij geen al te groot gezin wilde, want hij was zelf al opgegroeid in een gezin van elf. En toch heb ik hem iedere keer weer kunnen overtuigen", lacht Sonja.