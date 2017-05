Politiehelikopter blust bosbrand in duinen Adinkerke

Bart Boterman

30/05/17 - 01u30 Bron: eigen berichtgeving

© Bart Boterman.

video Diep in het natuurreservaat Krakeelduinen in Adinkerke heeft het gisterenavond fel gebrand. Zo'n 1.000 vierkante meter duinengebied en laag struikgewas gingen in vlammen op. Omdat brandweervoertuigen zich niet op het zanderige terrein konden begeven, moest de helikopter van de federale politie met behulp van een bluszak water naar beneden storten.