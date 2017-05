Door: redactie

Leerlingen uit West-Vlaanderen zijn de beste scholieren in Vlaanderen. In vergelijking met leerlingen uit andere regio's in Vlaanderen hebben zij namelijk de meeste kans om te slagen aan de universiteit of de hogeschool. Dat staat in het Onderwijsrapport van De Morgen. Volgens minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) heeft veel te maken met de voorzichtigere studiekeuzes.