Door: redactie

29/05/17 - 21u44 Bron: vtmnieuws.be

video

In Oostende worden vanaf vandaag fopeieren gebruikt om meeuwenoverlast in te perken. De echte eieren van de vogels worden weggehaald en vervangen door namaakexemplaren. "Want we ondervinden heel erg veel overlast", zegt schepen Martine Lesaffre (Open Vld).