Door: redactie

29/05/17 - 21u42 Bron: vtmnieuws.be

video

De afgelopen dagen was het al bakken en braden maar vandaag zou het de warmste dag moeten worden. En dat betekent ook moeilijk in slaap geraken. Maar dat hoeft niet per se zo te zijn. Hier zijn enkele tips voor een heerlijke nacht met voldoende slaap.