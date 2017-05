Door: redactie

Het Brusselse gerecht is sinds vorige week woensdag op zoek naar een 14-jarig meisje uit Ukkel dat spoorloos verdwenen is. Firdaous Bouhaltite Soulaïmane was woensdagochtend naar school vertrokken, maar is daar nooit aangekomen. Het parket en de politie hebben momenteel geen enkel idee waar het meisje zich bevindt, maar er wordt niet uitgesloten dat ze geradicaliseerd is en naar Syrië probeert te vertrekken.