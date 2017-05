Fietsen van neven gestolen terwijl ze geld inzamelden voor Kom op tegen Kanker

avh

29/05/17 - 20u31

© Facebook/Steve Firlefyn.

"Wat gisteren een dag vol emoties was, eindigde in diep verdriet en boosheid", schrijft Steve Firlefyn vandaag op Facebook. Hij had samen met zijn neef 1.000 kilometer voor Kom op tegen Kanker afgelegd toen hun fietsen werden gestolen. "Wij zijn er het hart van in en vragen om dit bericht massaal te delen in de hoop onze fietsen terug te vinden."