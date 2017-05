Bij dit weer! Inwoners Waregem moeten airco uitzetten na hevige brand

Alexander Haezebroeck; avh

29/05/17 - 17u43 Bron: eigen berichtgeving

© Alexander Haezebroeck/Twitter/Stad_Waregem.

Een oude loods van het tuinmachinebedrijf Devos langs de Henri Lebbestraat in Waregem ging deze namiddag volledig in vlammen op. Om onduidelijke redenen vatte de grote loods waarin stro en oud materiaal stond, plots vuur. Stad Waregem vraagt alle omwonenden ramen en deuren te sluiten en hun airco's uit te zetten.

In een mum van tijd stond de oude loods dat achter het bedrijf staat in lichterlaaie. De brand was meteen uitslaand en veroorzaakte een enorme zwarte rookwolk die kilometers ver te zien was. De hulpdiensten snelden massaal ter plaatse en kregen het vuur snel onder controle.



Het bedrijf zelf en enkele aanpalende gebouwen liepen geen schade op, niemand raakte gewond. De Henri Lebbestraat werd een tijdlang afgesloten voor het verkeer. "De omwonenden hebben we aangeraden om ramen en deuren dicht te houden", zegt burgemeester Kurt Vanryckeghem. Stad Waregem vraagt de inwoners ook hun airconditioning uit zetten. Geen sinecure bij dit weer.