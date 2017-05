Getuigen gezocht: zwaargewonde man aangetroffen in buurt van brandende auto in Houthalen

Bewerkt door: ADN

29/05/17 - 16u10 Bron: Belga

© Google Street View.

Bij de politiezone CARMA liep zondagavond rond 21.30 uur een melding binnen van een autobrand op de Forelstraat in Houthalen-Helchteren. In de buurt werd een zwaargewonde dertiger uit Antwerpen aangetroffen. Het parket van Limburg lanceert een getuigenoproep.

Bij aankomst van de politie stond een Volkswagen Passat in lichterlaaie. Een vijftigtal meter verder stonden enkele buurtbewoners. In een veld hadden ze een gewonde man aangetroffen toen ze ter plaatse snelden bij het zien van de brand. Een getuige had op de plaats van de feiten enkele personen ruzie zien maken. Toen de Passat in brand stond, stoven ze weg in een kleine, zwarte wagen. De politie stelde een perimeter in en bewaakte de hele nacht de plaats delict.



Het slachtoffer, een 34-jarige man uit Antwerpen, lag op de grond. De hulpdiensten brachten hem met zware verwondingen naar het ziekenhuis. Hij verkeert niet in levensgevaar. Deze ochtend deden het gerechtelijk lab en een branddeskundige een onderzoek ter plaatse. Een wetsdokter onderzocht het slachtoffer.