Getuigen gezocht: zwaargewonde Antwerpenaar aangetroffen in buurt van brandende auto Houthalen

De lokale politie van de zone CARMA is op zoek naar getuigen die meer weten over feiten die zich zondagavond rond 21.30 uur in de Forelstraat in Houthalen-Oost hebben afgespeeld. Daar werd een brandend voertuig en een gewonde man aangetroffen. Net voor de feiten had een getuige op de locatie enkele personen zien ruziën. Toen de auto in brand stond, stoven de ruziemakers weg in een kleine, zwarte auto.

De hulpdiensten kregen rond 21.30 uur een melding van een brandend voertuig en het aantreffen van een gewond persoon in de Forelstraat. Politie, brandweer en MUG-team snelden ter plekke. Bij aankomst stond de auto, een Volkswagen Passat, in lichterlaaie. Een vijftigtal meter verderop stonden enkele buurtbewoners.



Zij hadden in een veld een gewonde man aangetroffen toen ze naar de plek van het onheil liepen bij het zien van de autobrand. Het slachtoffer, een 32-jarige man uit Antwerpen, lag op de grond en werd zwaargewond overgebracht naar het Ziekenhuis Oost-Limburg in Genk. Hij verkeert niet in levensgevaar.



Ruzie

Een getuige had net voor de feiten enkele personen zien ruziën op de plaats waar de Volkswagen is uitgebrand. Toen de auto in brand stond, reden ze er in een kleine, zwarte auto vandoor. De politie stelde een perimeter in en bewaakte de plaats delict tijdens de nacht. Maandagochtend kwamen het gerechtelijk labo en een branddeskundige ter plekke voor een onderzoek. De gewonde Antwerpenaar werd bovendien onderzocht door een wetsdokter. Het is voorlopig onduidelijk in welke context de feiten zich afspeelden. Het parket Limburg en de lokale politie CARMA onderzoek de zaak verder.



Ze doen een oproep tot getuigen. Personen die getuige waren van de feiten of over informatie beschikken die nuttig kan zijn voor het onderzoek, kunnen contact opnemen met de politie via het nummer 089/39.14.10 of e-mail op het adres info@politiecarma.be.