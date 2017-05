Dode vrouw in Zeebrugge met geweld om het leven gekomen

SPS

29/05/17 - 12u35 Bron: Belga

De feiten speelden zich af in een appartement in de Noordhinderstraat in Zeebrugge. © Siebe De Voogt.

Een 32-jarige man uit Zeebrugge zit in de cel op verdenking van doodslag op zijn 33-jarige vriendin. Uit de autopsie is gebleken dat het slachtoffer om het leven kwam door stomp geweld op haar hoofd. Dat bevestigt het parket van West-Vlaanderen afdeling Brugge.

Vrijdagavond kregen B.J. en zijn Waalse vriendin het in hun appartement in de Noordhinderstraat in Zeebrugge met elkaar aan de stok. Tijdens de hoogoplopende ruzie kreeg J.I. klappen tegen het hoofd. Het slachtoffer werd nog van het ziekenhuis van Blankenberge overgebracht naar een ziekenhuis in Brugge, maar er kon geen hulp meer baten.



B.J. werd zaterdag door de Brugse onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van doodslag. Over zijn verklaringen is voorlopig nog niets bekend. Morgenochtend beslist de raadkamer in Brugge over de verdere aanhouding van de verdachte.