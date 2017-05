Nieuwe dienstregeling NMBS checken? Dat kan hier

SPS

29/05/17 - 12u26 Bron: Belga

© photo_news.

Treinreizigers kunnen sinds vandaag de nieuwe dienstregeling van spoorwegmaatschappij NMBS, die ingaat vanaf zondag 10 december, reeds raadplegen. Het gaat om een voorlopige, nog niet definitieve versie ervan. Klanten kunnen dankzij een online routeplanner nu al ontdekken wat er precies voor hen verandert, zo meldt de NMBS.

De NMBS breidt vanaf eind dit jaar haar aanbod met 5,1 procent uit. Daarmee wil ze vooral focussen op de verhoging van het treinaanbod rond de grote steden en een versterking van het weekendaanbod. Maar ook het landelijke aanbod wordt versterkt in sommige gebieden.



Behalve een verhoging van het aanbod belooft de NMBS een optimalisatie ervan en waar mogelijk lagere reistijden.De NMBS wil ook beter inspelen op de verschillende mobiliteitsnoden in het weekend, en zorgt daarom voor een uitgebreid en gedifferentieerd aanbod op zaterdag en zondag. Op zaterdag is deze uitbreiding gericht op het aanbod naar de winkelsteden, op zondag zullen er extra studententreinen rijden.



Het aantal aansluitingen wordt met bijna twintig procent uitgebreid. En om de extra reizigers op te vangen, wordt het aantal zitplaatsen op de trein tegen 2020 met meer dan tienduizend verhoogd.



De huidige dienstregeling dateert van december 2014. Het uitgebreide vervoersplan is nog onder voorbehoud van de goedkeuring van de regering. De online simulator van de nieuwe dienstregeling is te raadplegen op www.vananaarbeter.be.